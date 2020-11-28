Голлівудська актриса Анджеліна Джолі у відкритій чорній сукні показала, що таке справжня краса

Популярна артистка кожною появою на публіці хвилює своїм виглядом і образами. Завжди струнка і стильна зірка показує прості, але вдалі образи. Тому за стилем Анджеліни слідують мільйони жінок. Темпераментна актриса ж вважає за краще ніяк не коментувати ні похвалу на свою адресу, ні критику.

Зірка все рідше показує себе навіть не відпочинку, тому на фан-акаунтах в Instagram публікують кращі образи Джолі за останній час. Наприклад, на одному з найпопулярніших сторінок актриси з'явилося фото, на якому зірка позувала в занадто відкритій сукні і зовсім не приховала достоїнств.

Так, Джолі позувала без ліфчика, додаткових прикрас і химерних укладок. Саме мінімалістичний стиль і відсутність яскравого макіяжу вразило шанувальників:

"Виглядає такою розкішною дівчиною, завжди молода😘 😳; стильний сексуальний захоплення. Хороша робота; спробуйте хоч раз індійське традиційне плаття 👗; Вау так красиво💕 💕 💕; твоє тіло красиве❤️; дуже добре; ого, дуже сексуально; у вас красиве сексуальне обличчя, не те щоб Ваше тіло не було, але покладіть обличчя на будь-яке тіло, і це спрацює; руки вгору:) до стіни !!! Джолі;); Вау, красива богиня для поклоніння".

Ми також писали, що сама зірка не веде соціальні мережі і не ділиться фото з нових фотосесій. Проте, в Instagram шанувальники публікують самі кращі фото актриси і діляться думкою з приводу її зовнішнього вигляду. Також шанувальники люблять обговорювати образи Джолі, які вона приміряла раніше або навіть коли була ще зовсім підлітком.

На одному з таких фото Анджеліна змогла порадувати шанувальників не тільки мінімалістичним і ніжним виглядом в білосніжній сукні без рукавів, але ще і бездоганною природною красою. Зокрема, довгі і розпущені локони Джолі не залишили шанувальників байдужими. А тарілка з ягодами і фруктами біля її ніг привернули не менше уваги, ніж полуниця, яку актриса тримала в руці.

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