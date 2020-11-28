Голливудская актриса Анджелина Джоли в открытом черном платье показала, что такое настоящая красота

Популярная артистка каждым появлением на публике волнует своим видом и образами. Всегда стройная и стильная звезда показывает простые, но удачные образы. Поэтому за стилем Анджелины следуют миллионы женщин. Темпераментная актриса же предпочитает никак не комментировать ни похвалу в свой адрес, ни критику.

Звезда все реже показывает себя даже не отдыхе, поэтому на фан-аккаунтах в Инстаграм публикуют лучшие образы Джоли за последнее время. К примеру, на одном из самых популярных страниц актрисы появилось фото, на котором звезда позировала в слишком открытом платье и совсем не скрыла достоинств.

Так, Джоли позировала без лифчикА, дополнительных украшений и вычурных укладок. Именно минималистичный стиль и отсутствие яркого макияжа впечатлило поклонников:

«Выглядит такой роскошной девушкой, всегда молода😘😳; Стильный сексуальный захват. Хорошая работа; Попробуйте хоть раз индийское традиционное платье 👗; Вау так красиво 💕💕💕; Твое тело красивое❤️; Очень хорошо; Ого, очень сексуально; У вас красивое сексуальное лицо, не то чтобы ваше тело не было, но положите лицо на любое тело, и это сработает; Руки вверх :) К стене !!! Джоли;); Вау, красивая богиня для преклонения».

Мы также писали, что сама звезда не ведет социальные сети и не делится фото с новых фотосессий. Тем не менее, в Инстаграм поклонники публикуют сами лучшие фото актрисы и делятся мнением по поводу ее внешнего вида. Также поклонники любят обсуждать образы Джоли, которые она примеряла ранее или даже когда была еще совсем подростком.

На одном из таких фото Анджелина смогла порадовать поклонников не только минималистичным и нежным видом в белоснежном платье без рукавов, но еще и безупречной естественной красотой. В частности, длинные и распущенные локоны Джоли не оставили поклонников равнодушными. А тарелка с ягодами и фруктами у ее ног привлекли не меньше внимания, чем клубника, которую актриса держала в руке.

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