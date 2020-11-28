Клієнти скаржаться на підміну речей при пересиланні "Новою Поштою"
Один з постраждалих розповів про кричущий випадок в пості на сайті Otzyvua. За словами українця, стримане його посилки підмінили, хоча одержувач її не забирав.
Автор відгуку стверджує, що продавав материнську плату для комп'ютера і відправив її з Києва до Чернівців, упакувавши в антистатичний матеріал, пакет з пухирцями і коробку, яку заклеїв скотчем. Незабаром відправлення прибуло за місцем призначення, і покупець пообіцяв її забрати, але її статус в додатку не змінювався. Покупець перестав виходити на зв'язок, тому чоловік запросив повернення до Києва і у відділенні виявив, що його посилка упакована у фірмовий пакет, який відпочатку не замовляв.
"Однією рукою розкриваю пакет, що видно на камері, якщо ви переглянете відео, і переконуюся що всередині моя коробка! Але вона розкрита! Хоча нібито клієнт не приходив на відділення оглядати посилку", - підкреслив користувач мережі.
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Вже вдома чоловік виявив, що плата не його, так як відправляв деталь без системи охолодження. Детальна перевірка лише зміцнила підозри продавця:
"Звіривши серійний номер і вид плати з тієї яку я подавав (по фото)переконуюся що це зовсім інша плата! До цієї ж моделі, на вигляд така ж плата! Але це підміна!".
У підсумку незадоволений клієнт хотів скласти претензію, але оператори в Києві та Чернівцях занадто довго возилися і не змогли допомогти.
"Викладаю Вам, що у Вас на відділеннях займаються шахрайством. Прошу розібратися в ситуації, що склалася, покарати винних, можливо компенсувати мені мої збитки", - пише автор відгуку.
У коментарях зазначили, що такі випадки на "Новій пошті" траплялися і раніше:
"Ти потрапив на плату! Таке у них часто відбувається".
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