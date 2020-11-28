Український репер і продюсер Потап згадав, як його син Андрій з'явився на світ

Про це Олексій Потапенко розговорився з Позитивом і Владом Ямою у випуску свого проекту 2popodcast на особистому каналі в YouTube (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Репер поділився, що в найвідповідальніший момент перебував поруч зі своєю екс-дружиною і бізнес-партнером Іриною Горовою. Як зізнався Потап, побачене на нього справило велике враження.

За його словами, це був один з найбільш радісних і одночасно страшних днів в його житті. Побачене на пологах справило на нього велике враження і він досі пам'ятає кожну мить того дня.

"Я був на пологах. Я бачив. Тому, скільки років Андрію - стільки я і бухаю. У якийсь момент я розумію, що лікар мене тримає під руку – я трохи падав. Він каже:"Нічого-нічого, нормально". І дістає дитину", - поділився спогадами Потап.

Проте, продюсер радить міцним чоловікам все ж бути присутніми на пологах і підтримати дружину у важливий момент, адже день, коли народжується малюк особливий і неповторний:

"Якщо у вас є бажання і майнула думка піти підтримати свою дружину, то сходіть, це дуже корисна справа. Однак видовище не для людей зі слабкими нервами", - порадив відомий виконавець.

Нагадаємо, Влад Яма з "Танців з зірками" після операції несподівано розговорився з Потапом: "Насправді...".

Раніше Politeka писала, що Потап заговорив про почуття до Каменських.