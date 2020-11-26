Відомий український хореограф, суддя шоу "Танці з зірками", Влад Яма, з'явився в компанії двох інших зірок

Артист веде активну творчу діяльність, з'являючись на різних проектах, повідомляє Politeka.net. Цього разу артист з'явився у відомому шоу реперів Потапа і Позитиву (Олексій Завгородній) "2popodcast" на Ютубі.

Примітно, що Потап і Позитив позували в яскравих шубках, тоді як Яма був одягнений "по-скромному" - у футболку і картату сорочку.

Троє артистів посміхалися і виглядали дуже задоволеними.

"Може здатися, що на фото я хвалюся на той момент ще здоровою рукою. Це теж. Але насправді відбулася душевна і дуже відверта розмова в @2popodcast. Про політику, фобії і стриптиз... Спасибі @realpotap і @positiff - це було весело і на одному диханні. Випуск вже на каналі @2popodcast✌ 🏻 ✌ 🏻 ✌ 🏻", - написав влад.

За 20 хвилин пост зібрав майже 800 лайків і багато коментарів, в основному, у вигляді смайликів.

"Круто, тільки подивилася👍", - написала одна з користувачок мережі.

Раніше ми писали, що на одному з ефірів шоу Яма виконував складний трюк у танці з Юлією Саніною, в результаті якого пошкодив палець на руці. Після танцю його відвезла швидка. У понеділок зірці робили операцію.

Пізніше він розповів про стан після операції.

"Спав добре. Укольчик перед сном зробили найпотужніший. Але скоро перев'язка, ось там, кажуть, буде боляче", - розповів він.

Нагадаємо, Влад Яма позував у картатому костюмі зі штанів і жилетки, а також у сірій сорочці з розстебнутим коміром. Фото було зроблено разом з іншою суддею "Танців" Катериною Кухар.

Нагадаємо, що Влад Яма зізнався в помилці з дружиною Лілією, шлюб опинився під загрозою: "для дівчини це важливіше".

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