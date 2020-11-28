Карантин вихідного дня приніс менше користі, ніж очікували в МОЗ

Як пише Politeka.net, 28-29 листопада будуть останніми вихідними, на які поширюються обмежувальні заходи. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов В ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що остаточний результат посилення карантину проявиться вже наступного тижня.

У ніч на 30 листопада закінчується термін карантину вихідного дня, який оголосив уряд. За словами глави МОЗ, таким чином відомство намагалося уповільнити поширення китайського вірусу, проте поки прогнози не виправдалися.

"Треба було зупинити ураганне зростання цієї хвороби. Наступного тижня ми ясно скажемо, чи допомогли ми цьому ефекту чи ні", - підкреслив Максим Степанов. - "Попередньо можу сказати, що ми сподівалися на більш ефективні речі".

За словами чиновника, не всі українці дотримувалися карантинних вимог, а тому заходи не призвели до бажаного результату. Він нагадав, що з найперших вихідних люди відмовлялися закривати заклади і сидіти по домівках.

"Був так званий парад непокори деяких мерів міст перед виборами, які говорили, що будуть скасовувати все, що стосується карантину вихідного дня", – зазначив міністр.

На цих вихідних ще діють обмеження, які дозволяють працювати тільки магазинам, банкам, поштовим відділенням, автомобільним заправкам, аптекам, а також продавати їжу на винос. Найближчі два дні будуть закриті заклади громадського харчування, торгово-розважальні центри, спортзали і так далі.

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