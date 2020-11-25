Карантин выходного дня в Украине категорически нельзя сравнивать с ограниченими в более развитых странах
В качестве примера пользователь Александр Рябоконь привел Гонконг.
В своем Facebook он рассказал, что местные власти готовы раздать по $650 каждому, у кого будет положительный тест на китайский вирус.
Такое решение уже озвучили в Администрации Гонконга. Эти деньги будут выделяться единоразово.
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"Карантин выходного дня с гонконгским человеческим лицом. Администрация Гонконга будет выплачивать людям с положительным тестом на вирус по 5000 гонконгских долларов (650 в американских), заявила секретарь по вопросам продовольствия и здоровья города София Чан. Деньги будут выделять один раз", - написал Рябоконь в своем Facebook.
По словам блогера, таким образом власти Гонконга хотят развеять опасения людей, которые избегают тестирования.
"Так власти города хотят бороться с опасениями людей, которые избегают тестов, потому что боятся оказаться в изоляции и потерять доходы", - добавил он в своей публикации.
"Есть деньги, платят. Молодцы", "Я думаю Украине следует последовать данному примеру, только в нашем случаеи заболевших следует штрафовать на ту же сумму. Таким образом решим проблему с дефицитом бюджета", "Популисты...", "Молодцы, у нас на такое не пойдут, не те масштабы. Интересно, прокатит ли такое в Европе, Франции, например?", "Один из примеров действий здорового государства и населения, которое побеждает в борьбе с этим вирусом", - своеобразно отреагировали пользователи в комментариях.
Ранее мы рассказывали, что украинцам будут выплачивать пособие на карантине.
По словам Владимира Зеленского, предпринимателям, чей бизнес пострадал от усиления карантина в Украине, и уволенным наемным работникам выплатят по 8000 гривен.
Теперь все зависит от Верховной Рады, которая должна утвердить соответствующие законопроекты.
Напомним, эпидемиолог взмолился о помощи из-за вируса, в больницах не хватает медиков.
Как сообщала Politeka, измученный вирусом украинец предупредил о необычных симптомах болезни.
Также Politeka писала, что заболеваемость китайским вирусом в Украине пойдет на спад, врач назвала сроки.