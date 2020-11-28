Все частіше влада говорить про необхідність введення в країні повного локдауну, а бізнес підраховує, скільки збитків у них через це буде

Однак в уряді запевняють, що підтримають бізнес. Кабмін вже навіть розробив програми допомоги ФОПам, збереження робочих місць і компенсації на сплату єдиного соціального внеску.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Україна Online" з посиланням на випуск новин "Сьогодні".

Так, представники як мінімум шести різних сфер бізнесу в праві розраховувати на отримання компенсації від держави в розмірі восьми тисяч гривень. Виплата буде одноразовою.

Отримати гроші через складнощі, що виникли після посилення карантинних обмежень, можуть:

представники роздрібної торгівлі;

працівники ресторанного бізнесу;

громадяни, зайняті в культурно-розважальній сфері;

працівники сфери спорту та відпочинку;

особи, що займаються кінопрокатом;

працівники сфери тимчасового розміщення (гуртожитки, готелі та хостели).

У Кабінеті міністрів вже підрахували, що грошову компенсацію зможуть отримати понад мільйон обраних громадян України. Правда, перед цим належить розробити ще цілий ряд законопроектів, які повинні будуть прийняти депутати Верховної Ради України.

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