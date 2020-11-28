Все чаще власть говорит о необходимости введения в стране полного локдауна, а бизнес подсчитывает, сколько убытков у них из-за этого будет

Однако в правительстве уверяют, что поддержат бизнес. Кабмин уже даже разработал программы помощи ФОПам, сохранения рабочих мест и компенсации на уплату единого социального взноса.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Украина Online" со ссылкой на выпуск новостей "Сьогодні".

Так, представители как минимум шести различных сфер бизнеса в праве рассчитывать на получение компенсации от государства в размере восьми тысяч гривен. Выплата будет единоразовой.

Получить деньги из-за сложностей, возникших после ужесточения карантинных ограничений, могут:

представители розничной торговли;

работники ресторанного бизнеса;

граждане, занятые в культурно-развлекательной сфере;

работники сферы спорта и отдыха;

лица, занимающиеся кинопрокатом;

работники сферы временного размещения (общежития, гостиницы и хостелы).

В Кабинете министров уже подсчитали, что денежную компенсацию смогут получить более миллиона избранных граждан Украины. Правда, перед этим предстоит разработать еще целый ряд законопроектов, которые должны будут принять депутаты Верховной Рады Украины.

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