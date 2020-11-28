Американська модель Ебігейл Рэтчфорд приміряла на себе кокетливий образ ляльки Барбі

Молода знаменитість не соромиться своєї фігури, тому кожна рекламна зйомка білизни проходить для Ебі вельми успішно. Не так давно вона навіть прикрасила обкладинку відомого глянцю. На фан-акаунтах також діляться кращими образами Ретчфорд за останній час.

На одному з фото дівчина розбурхала видом в ніжно-рожевій білизні, а щоб надати кадру зухвалості, Ебі тримала в руках морозиво в шоколаді. При цьому красуня розпустила волосся і завдала звичний яскравий макіяж з акцентом на темні очі.

Як і очікувалося, в мережі почали відразу ж обговорювати нове фото, залишати коментарі і нахвалювати модель з яскравою посмішкою:

"Дивно❤❤; світиться омг такий неймовірно солодкий, такий чудовий образ, Ебі 😍❤️; дуже мило; красивий💞 💞; ти як завжди виглядаєш приголомшливо, дівчинка😍; очманіла посмішка і красива фігура мила😘 💕 💋 👌 😘 💕 💋 👌; це повинно бути незаконно. Громадське відволікання. LOL; Боже, стільки краси"»

Ми також писали, що кожне нове фото моделі бурхливо обговорюють в мережі, при цьому сама зірка не реагує на критику і продовжує показувати сміливі кадри в жарких образах. Справа в тому, що Ебі переважно рекламує нижню білизну і Піжами, тому не приховує тіло на фото.

При цьому дівчина не роздягається занадто сильно і завжди прикриває бюст і сідниці, де потрібна цензура. Як видно на особистому Селфі зірки, іноді вона з'являється і в бунтарських образах. Леопардовий бікіні в поєднанні з яскравим макіяжем, мінімумом деталей і розпущеним локонами створили повноцінний образ знаменитості для чергової зйомки.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

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