Американская модель Эбигейл Рэтчфорд примерила на себя кокетливый образ куклы Барби

Молодая знаменитость не стесняется своей фигуры, поэтому каждая рекламная съемка белья проходит для Эби весьма успешно. Не так давно она даже украсила обложку известного глянца. На фан-аккаунтах также делятся лучшими образами Рэтчфорд за последнее время.

На одном из фото девушка взбудоражила видом в нежно-розовом белье, а чтобы придать кадру дерзости, Эби держала в руках мороженое в шоколаде. При этом красотка распустила волосы и нанесла привычный яркий макияж с акцентом на темные глаза.

Как и ожидалось, в сети принялись сразу же обсуждать новое фото, оставлять комментарии и нахваливать модель с яркой улыбкой:

«Удивительно❤❤; Светящийся омг такой невероятно сладкий, такой великолепный образ, Эби 😍❤️; Очень мило; Красивый💞💞; Ты как всегда выглядишь потрясающе, девочка 😍; Обалденная улыбка и красивая фигура милая😘💕💋👌😘💕💋👌; Это должно быть незаконно. Общественное отвлечение. LOL; Боже, столько красоты».

Мы также писали, что каждое новое фото модели бурно обсуждают в сети, при этом сама звезда не реагирует на критику и продолжает показывать смелые кадры в жарких образах. Дело в том, что Эби преимущественно рекламирует нижнее белье и пижамы, поэтому не скрывает тело на фото.

При этом девушка не раздевается слишком сильно и всегда прикрывает бюст и ягодицы, где нужна цензура. Как видно на личном селфи звезды, иногда она появляется и в бунтарских образах. Леопардовый бикини в сочетании с ярким макияжем, минимумом деталей и распущенными локонами создали полноценный образ знаменитости для очередной съемки.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"