Російський шоумен Олександр Ревва, відомий також як Артур Пірожков, відвіз своїх красунь в сімейний відпочинок

Як повідомляє Politeka.net, артист розмістив в мікроблозі "Instagram" фото з дружиною і доньками, зроблене в сонячному Дубаї. Щаслива рідня вирушили гуляти по курорту і заглянули на набережну, де виявили розкішний вид на море і місто.

Олександр Ревва одягнувся по-літньому: синя футболка і короткі пляжні шорти з кросівками. Дружина Анжеліка і старша дочка Аліса наслідували його приклад у виборі одягу, а ось семирічна Амелі одягла спортивні штани. Судячи з опису, сім'я вийшла позайматися спортом.

"Всім доброго спортивного ранку!!! ☀ ️ ❤ ️ ",- зазначив Олександр Ревва в пості.

Користувачі соцмережі прийшли в захват від курортного фото зірки і висловили свої враження в коментарях:

"Красиві! Спортивні"; "Все добре, але ці кроси😅 розмір ноги у трьох однаковий😅";" і вам доброго. Спорт у вихідні, ви герої. А я не можу себе змусити, хоч і треба б"; "і теж бідують, як всі артисти"; " найкраща сім'я в Росії 👌 ‼ ️ "; "Вся сім'я така спортивна👍 🤗. З Вас треба брати приклад😊"; "які дівчатка у вас вже Великі, красиві"; " оточений красунями)) добре влаштувався😁 😁"; " капітальний Красунчик Артур Пирожков👍 👍 👍"; " Квітник, ви щаслива людина. Добра Вам і Вашим близьких"; "Дрібна - копія тато".

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