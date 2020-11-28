Российский шоумен Александр Ревва, известный также как Артур Пирожков, увез своих красоток в семейный отдых

Как сообщает Politeka.net, артист разместил в микроблоге "Инстаграм" фото с женой и дочками, сделанное в солнечном Дубае. Счастливая родня отправились гулять по курорту и заглянули на набережную, где обнаружили роскошный вид на море и город.

Александр Ревва оделся по-летнему: синяя футболка и короткие пляжные шорты с кроссовками. Жена Анжелика и старшая дочь Алиса последовали его примеру в выборе одежды, а вот семилетняя Амели надела спортивные штаны. Судя по описанию, семья вышла позаниматься спортом.

"Всем доброго спортивного утра!!! ☀️❤️", - отметил Александр Ревва в посте.

Пользователи соцсети пришли в восторг от курортного фото звезды и выразили свои впечатления в комментариях:

"Красивые! Спортивные👏🏻👏🏻👏🏻"; "Все хорошо, но эти кроссы😅 размер ноги у троих одинаковый😅"; "И вам доброго. Спорт в выходные, вы герои. А я не могу себя заставить, хоть и надо бы"; "И тоже бедствуют, как все артисты"; "Самая лучшая семья в России 👌‼️"; "Вся семья такая спортивная👍🤗. С Вас надо брать пример😊"; "Какие девочки у вас уже большие, красивые"; "Окружён красавицами )) хорошо устроился 😁😁"; "Капитальный красавчик Артур Пирожков 👍👍👍"; "Цветник, Вы счастливый человек. Добра Вам и Вашим близких"; "Мелкая - копия папа".

Напомним, жена Артура Пирожкова показала младшую дочь, красавиц не отличить: "такие счастливые".

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