В Україні можуть скоротити дотацію Пенсійному фонду, що може призвести до проблем з пенсією

Зокрема, Кабмін запропонував Верховній Раді скоротити дотації до ПФУ на 4,2% до 195,3 млрд гривень у проекті держбюджету-2021 року. Про це йдеться в законопроекті №4000 на сайті Верховної Ради.

Так, у держбюджеті-2021 у першому читанні пропонувалося виділити фінансування Пенсійному фонду в розмірі 203,819 млрд гривень. Проте вже до другого читання дане фінансування пропонується скоротити на 8,5 млрд гривень до 195,319 млрд гривень, тобто українці втратять мільйони.

Слід зазначити, що прожиточний мінімум наступного року підвищать тричі – у січні, липні та грудні. На кінець 2021 року він складе 2 393 гривні. Разом з прожитковим мінімумом зростатимуть соціальні виплати, прив'язані до цього показника.

Нагадаємо, що у бюджеті України виникла величезна діра в розмірі 3 млрд доларів.

За словами глави Мінфіну діра в бюджеті виникла через те, що Україна не зможе отримати транш МВФ до кінця року. Коли в червні цього року Україна отримала понад 2 млрд доларів першого траншу за програмою stand-by від МВФ, очікували, що до кінця 2020 року Україна зможе отримати ще дві частини позики.

Нагадаємо, що прожитковий мінімум підвищать, що буде з пенсіями і зарплатами.

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