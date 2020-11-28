В Украине могут сократить дотацию Пенсионному фонду, что может привести к проблемам с пенсией

В частности, Кабмин предложил Верховной Раде сократить дотации в ПФУ на 4,2% до 195,3 млрд гривен в проекте госбюджета-2021 года. Об этом говорится в законопроекте №4000 на сайте Верховной Рады.

Так, в госбюджете-2021 в первом чтении предлагалось выделить финансирование Пенсионному фонду в размере 203,819 млрд гривен. Однако уже ко второму чтению данное финансирование предлагается сократить на 8,5 млрд гривен до 195,319 млрд гривен, то есть украинцы потеряют миллионы.

Следует отметить, что прожиточный минимум в следующем году повысят трижды – в январе, июле и декабре. На конец 2021 года он составит 2 393 гривны. Вместе с прожиточным минимумом будут расти социальные выплаты, привязанные к этому показателю.

Напомним, что в бюджете Украины возникла огромная дыра в размере 3 млрд долларов.

По словам главы Минфина дыра в бюджете возникла из-за того, что Украина не сможет получить транш МВФ до конца года. Когда в июне этого года Украина получила более 2 млрд долларов первого транша по программе stand-by от МВФ, ожидали, что к концу 2020 года Украина сможет получить еще две части займа.

Напомним, что прожиточный минимум повысят, что будет с пенсиями и зарплатами.

Как сообщала Politeka, украинцам приготовили новое повышение, кому и сколько денег полагается.

Также Politeka писала, что украинцев добили новыми данными по прожиточному минимуму.