В России постоянно звучат шутки по поводу личной жизни бывших супругов Кристины Асмус и Гарика Харламова

Так, в новом выпуске Comedy Club посетила Анна Седокова, которая поделилась своими мыслями по поводу расставаний. По мнению артистки, мужчины гораздо легче переносят кризис в личной жизни, но Павел Воля с этим абсолютно не согласен, передает Стархит.

"Какой там легче?! Мы приходим с мужиками в гримерную, а Харламов сопли на кулак наматывает. Харламов постоянно страдает", — заявил юморист, его слова в зале восприняли за шутку.

Тем временем сам Харламов не стал отвергать слова Воли, но при этом, он отметил, что желающих занять место Асмус в его сердце пока немного: "Мне никто после развода в Direct не написал. Кому я нужен?".

Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус, считавшиеся одной из крепких пар в российском шоу-бизнесе, огорошили заявлениями о разводе. Звезды опубликовали в своих микроблогах в Instagram сообщения о крахе их брака.

Оба подчеркнули, что причиной расставания не стали измены или съемки в скандальных проектах. Артисты отметили, что расходятся без скандала, стараясь сохранить хорошие отношения. По словам Кристины, к печальному выводу о скором окончании своего брака они пришли еще год назад.

Напомним, что находчивая Кристина Асмус уже нашла способ согреться в постели без Гарика.

Как сообщала Politeka, Гарик Харламов переживает из-за своей "пышногрудой невесты" Кошкиной.

Также Politeka писала, что Асмус после развода с Харламовым призналась, что ей пришлось пережить.