І таке відбувається в демократичній країні...

В Україні існує величезний розрив у зарплаті між чоловіками і жінками

Ця проблема пов'язана з дискримінаційним ставленням до жінок з боку роботодавців, яка, як це прикро, існує в демократичній країні.

Про цю проблему заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передають News.finance.ua.

За його словами, розрив у зарплаті між чоловіками і жінками становить до 25%. Він також додав, якщо рівність прав і обов'язків чоловіків і жінок юридично однакові в Україні, то рівність можливостей все ще вимагає серйозної роботи, адже ситуація на межі.

"На жаль, в нашому суспільстві все ще дискримінаційне ставлення роботодавців до працівників-жінок. Міністерство соціальної політики зазначає, що тільки в питанні заробітної плати це призводить до розриву в розмірі до 25%", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

При цьому він додав, що чверть зарплати українські жінки недоотримують через упередженість, через чоловічі та жіночі професії, через декрет, через вік, зовнішність і навіть характер.

В результаті такої несправедливості українські жінки не можуть ставати більш заможними і більш успішними в нашій країні.

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