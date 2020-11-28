И такое происходит в демократической стране...

В Украине существует огромный разрыв в зарплате между мужчинами и женщинами

Эта проблема связанная с дискриминационным отношением к женщинам со стороны работодателей, которая, как это неприскорбно, существует в демократической стране.

Об этой проблеме заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передают News.finance.ua.

По его словам, разрыв в зарплате между мужчинами и женщинами составляет до 25%. Он также добавил, если равенство прав и обязанностей мужчин и женщин юридически одинаковы в Украине, то равенство возможностей все еще требует серьезной работы, ведь ситуация на пределе.

"К сожалению, в нашем обществе все еще дискриминационное отношение работодателей к работникам-женщинам. Министерство социальной политики отмечает, что только в вопросе заработной платы это приводит к разрыву в размере до 25%", - заявил премьер-министр.

При этом он добавил, что четверть зарплаты украинские женщины недополучают из-за предвзятости, из-за мужских и женских профессий, из-за декрета, из-за возраста, внешности и даже характера.

В результате такой несправедливости украинские женщины не могут становиться более состоятельными и более успешными в нашей стране.

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