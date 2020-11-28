Рахунки українців в "ПриватБанку" різко блокують і позбавляють доступу до грошей

Один з клієнтів у відгуку на порталі "Мінфін" поскаржився на проблемне обслуговування компанії.

За словами користувача, 27 листопада він вирішив оплатити послугу за допомогою карти "Приватбанку", яку тут же заблокували і зажадали звернутися до співробітників для роз'яснень. Як виявилося, чоловік позбувся доступу до всіх своїх банківських рахунків, не тільки карткових. Для розблокування представник банку порадив звернутися до відділення або спробувати розібратися через онлайн-чат.

Українець зв'язався з фахівцем через чат, відповів на всі необхідні питання. Йому довелося зробити фото з паспортом і відправити його для перевірки, "після чого глюкнув чат" і бот почав повторно задавати питання. Як пише клієнт, в результаті його попросили звернутися до відділення банку, яке не працює на вихідних. Чоловік просто позбувся доступу до засобів, які були йому терміново потрібні.

"Я вже давно нічого не очікую від цього банку, але все-таки повне блокування всіх карт і рахунків мене здивувало. Цим банком неможливо користуватися, як банком, а саме зберігати в ньому гроші, приймати платежі і відправляти їх комусь",-попередив автор відгуку. "У мене відкритий рахунок ФОП в цьому банку. Карти ФОПа теж заблоковані. Підприємці, майте на увазі, що ваш рахунок можуть миттєво заблокувати і все".

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