Ситуація з китайським вірусом в Україні різко погіршилася і влада готується до посилення карантину

Як стало відомо Politeka.net, напередодні зафіксували новий антиректорд за кількістю хворих - 16 294 людини за добу. Глава МОЗ Максим Степанов в ефірі телеканалу "Інтер" заявив, що у відомстві не виключають введення тотального локдауну, проте найближчим часом його точно не буде.

"У будь-якому випадку, якщо потрібно буде вводити жорсткі обмеження, ми за 7-10 днів повідомимо їх чіткий перелік", - зазначив міністр охорони здоров'я.

Він додав, що санітарно-епідемічна ситуація в Україні вельми небезпечна, але показники поки не досягли критичного рівня. Наприклад, в середньому по країні ліжка для пацієнтів з китайським вірусом в лікарнях заповнені менше, ніж на 50%.

Раніше стало відомо, що Кабінет міністрів і офіс президента поки розглядають два варіанти локдауну в період Новорічних свят: "легкий" і "важкий". Вибір сценарію буде залежати від темпів зростання хвороби і навантаження на медичну систему країни.

Якщо виберуть "легкий", то введуть жорсткі обмеження на три тижні відразу після Нового року, коли почнуться новорічні канікули. Якщо ж захворюваність продовжить стрімко зростати, локдаун планують оголосити вже 20 грудня і на період всіх новорічних свят. Чиновники поки не визначилися з деталями, наприклад, поки не вирішили, чи будуть зупиняти транспорт.

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