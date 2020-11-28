Актриса фільмів студії "Квартал 95" Анастасія Задорожна показала, що зробило її щасливою

Як передає Politeka.net, 35-річна зірка знайшла нове покликання і похвалилася важливим досягненням. Вона опублікувала на своїй сторінці в "Instagram" фото з чорно-білим песиком, якого ніжно підняла на руки і приобняла. Анастасія Задорожна заплющила очі і висловила своє задоволення променистою посмішкою.

"Минуло 3 роки з моменту як я вирішила для себе досить просте і складне питання одночасно. Хочу собаку. Просто собаку. Ту собаку, яка теж захоче бути зі мною. І неважливо якого вона кольору, розміру і все лапи у неї на місці чи ні. Їй потрібен дім, а мені її щасливий гавкіт і погризаний тапок в подарунок:) Я її знайшла", - поділилася актриса в описі до знімка. - "Матеріалізується моя дитяча мрія про свій притулок для бездомних тварин чи ні, але те, до чого я прийшла сьогодні, точно рухає в правильному напрямку".

Анастасія Задорожна додала, що мріє відкрити власний притулок для тварин. Поки ж їй запропонували посаду в опікунській раді вже існуючого закладу. Користувачі соцмережі захопилися добротою красуні в коментарях:

"Ви такі милі!!!"; "Це здорово! Поздоровляю! Собакенам пощастило😊"; "Ви Така молодець !!! 😊"; "Де знаходите час? Робота, будинок, маса проблем.. І така щира любов до тварин! 🙏 🙌 ❤ ️"; "Ви дуже хороша людина , спасибі вам😃"; " Я досі пам'ятаю коли ви забирали Барсу, це тааааакіеееее емоції чарівні🔥❤️💋"; "Настя, я впевнений, що ти впораєшся. Якщо ти так любиш цих чотириногих створінь, то сам Бог велів".

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