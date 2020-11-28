Актриса фильмов студии "Квартал 95" Анастасия Задорожная показала, что сделало ее счастливой

Как передает Politeka.net, 35-летняя звезда нашла новое призвание и похвасталась важным достижением. Она опубликовала на своей странице в "Инстаграм" фото с черно-белой собакой, которую нежно подняла на руки и приобняла. Анастасия Задорожная зажмурила глаза и выразила свое удовольствие лучезарной улыбкой.

"Прошло 3 года с момента как я решила для себя довольно простой и сложный вопрос одновременно. Хочу собаку. Просто собаку. Ту собаку, которая тоже захочет быть со мной. И неважно какого она цвета, размера и все лапы у неё на месте или нет. Ей нужен дом, а мне её счастливый лай и погрызанный тапок в подарок:) Я её нашла", - поделилась актриса в описании к снимку. - "Материализуется ли моя детская мечта о своём приюте для бездомных животных или нет, но то, к чему я пришла сегодня, точно двигает в правильном направлении".

Анастасия Задорожная добавила, что мечтает открыть собственный приют для животных. Пока же ей предложили должность в попечительском совете уже существующего заведения. Пользователи соцсети восхитились добротой красотки в комментариях:

"Вы такие милые!!!"; "Это здорово! Поздравляю! Собакенам повезло😊"; "Вы такая молодец !!! 😊"; "Где находите время? Работа, дом, масса проблем.. И такая искренняя любовь к животным! 🙏🙌❤️"; "Вы очень хороший человек , спасибо вам 😃"; "Я до сих пор помню когда Вы забирали Барсу , это тааааакиееееее эмоции волшебные 🔥❤️💋"; "Настя, я уверен, что ты справишься. Если ты так любишь этих четвероногих созданий, то сам Бог велел".

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