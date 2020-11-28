Популярна українська співачка Оля Полякова здивувала молодим виглядом у новорічному образі

Як повідомляє Politeka.net, вона виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" яскраве фото, для якого позувала на каруселі. Знаменитість опинилася верхи на коні в рельєфній куртці тілесного кольору з "відірваними" рукавами, її голову увінчала золотиста корона з довгими шипами.

У такому образі "Королева ночі" погладила конячку по пластиковій гриві і зобразила кокетливу посмішку. На задньому плані можна помітити дівчину в червоному, яка зосереджено щось вивчає. Ймовірно, кадр зроблений під час зйомок нового кліпу або проекту, присвяченого наступаючим зимовим святам.

"А ми готуємося до Нового року! А ви??? Є новорічний настрій?",- поцікавилася Ольга Полякова в описі.

Користувачі соціальної мережі оцінили новий образ поп-співачки і звернули увагу, що вона помітно помолодшала:

"Яка ви красива ❤️🔥 молода"; "щось не впізнати зовсім"; "На Аліну Гросу схожа ❤️❤️❤️"; "Оля, а це хто? Хороша дівчинка, дуже 👍"; "Ви схожа на Дорофєєву😉 або Дорофєєва на вас"; "Що за процедурка? Явно якесь омолодження було"; "Оля 20 років тому😆"; "зовсім інша, свіжа, красива"; "Зашквал краси від Олі"; "вас тут не впізнати , шикарно🔥❤️"; "Ой, яка фотка, а на ній красуня! 💖 🌹 🌺 🤩 🔥 "; "Ну шикарна! Королева"; "Блін, ну навіщо так зловживати фільтрами омолодження. Красива ж і так";"Олі походу сподобалися лінзи, увійшла в смак😉 дуже незвичайні образи".

Нагадаємо, безбашена Полякова показала, як квасить з Єфросиніною і Плакидюк, все закінчилося у ванній.

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