Учасниця шоу "Холостяк-10" і модель Даша Ульянова показала нове вбрання та зачіску для осінньої погоди

Як пише Politeka.net, дівчина опублікувала нове фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". Цього разу вона постала перед шанувальниками в ліфті, зробивши селфі під час поїздки.

Даша Ульянова вбралася в сіре пальто і такі ж штани з великим вирізом на рівні коліна. Красуня утеплилася чорно-білою шийною хусткою з леопардовим візерунком, а в руки взяла червону сумчку з ручками-ланцюгами. Образ моделі довершила розкішне кучеряве волосся.

"Спеціально для вас", - написала вона в пості.

Користувачі соцмережі в коментарях оцінили зовнішність Даші, багато хто помітив, що вона змінила зачіску:

"У, як завжди красуня прекрасотка. Прям красотулька"; "щось на себе стали не схожі🤔 🙄"; "спасибі, так обожнюю фотки в ліфтах 😂 😂 😂 😍 тебе рятує краса"; " волосся дуже круті😍 😍 😍"; "лялечка"; " Колір волосся приголомшливий❤️👌"; "Вау яка ти красива😍"; "стильна... 🍒дипломат"; "Колір раніше краще був"; "Богиня❤️"; "ти пофарбувалася"; "дивний образ сивої жещини".

Нещодавно Даша Ульянова розповіла, що захворіла "китайським" вірусом. Судячи з усього, тест модел в результаті показав негативний результат, тому що опублікувала знімок, на якому попозувала на камеру в ресторані. Компанію їй склав плюшевий ведмідь.

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