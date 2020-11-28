Участница шоу "Холостяк-10" и модель Даша Ульянова показала новый наряд и прическу для осенней погоды

Как пишет Politeka.net, девушка опубликовала новое фото на своей странице в соцсети "Инстаграм". На этот раз она предстала перед поклонниками в лифте, сделав селфи во время поездки.

Даша Ульянова нарядилась в серое пальто и такие же штаны с большим вырезом на уровне колена. Красотка утеплилась черно-белым шейным платком с леопардовым узором, а в руки взяла красную сумчку с ручками-цепями. Образ модели довершила роскошные вьющиеся волосы.

"Специально для вас", - написала она в посте.

Пользователи соцсети в комментариях оценили внешность Даши, многие заметили, что она сменила прическу:

"У, как всегда красотка прекрасотка. Прям красотулька"; "Что - то на себя стали не похожи🤔🙄"; "Спасибо, так обожаю фотки в лифтах 😂😂😂😍 тебя спасает красота"; "Волосы очень крутые 😍😍😍"; "Куколка"; "Цвет волос потрясающий❤️👌🏻"; "Вау какая ты красивая 😍"; "Стильная... 🍒дипломат"; "Цвет раньше лучше был"; "Богиня❤️"; "Ты покрасилась"; "Странный образ седой жещины".

Недавно Даша Ульянова рассказала, что заболела "китайским" вирусом. Судя по всему, тест модел в итоге показал негативный результат, потому что опубликовала снимок, на котором попозировала на камеру в ресторане. Компанию ей составил плюшевый медведь.

Напомним, соблазнительная Ульянова из «Холостяка» довела до безумия, изогнувшись на кровати: «Вишенка на торте…»

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