Американська модель купальників Ебігейл Речфорд вразила шанувальників, примірявши сукню без білизни

Як повідомляє Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram.

Так, модель в сукні без білизни, ефектно виваливши "диньки" в кадр. Пікантні місця знаменитість вирішила прикрити руками, проте через значні обсяги їй це вдалося не дуже добре.

Сама Речфорд при цьому дивиться кудись убік, ледь помітно при цьому посміхаючись. Саму фотографію модель ніяк не підписала, а шанувальників позбавила від такої можливості – знімок був розміщений в каруселі Stories.

До цього ми розповідали, що модель Ебігейл Речфорд порадувала образом в практично непомітному "золотому" бікін.

Брюнетка із зовнішністю, що запам'ятовується, прославилася в Instagram після того, як почала публікувати на своїй сторінці фото, зроблені для реклами білизни різних брендів. Кілька Ебі займається рекламою одягу для дому і вже без збентеження показує образи на камеру. Вона також знімається для чоловічих журналів і дає інтерв'ю різним виданням.

На фан-акаунтах Ретчфорд з'являються також кращі фото з дівчиною, які були зняті за останній час.

Нагадаємо, що Ебі Речфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Речфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

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