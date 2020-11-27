Американская модель купальников Эбигейл Рэтчфорд впечатлила поклонников, примеряв платье без белья

Как сообщает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.

Так, модель в платье без белья, эффектно вывалив «дыньки» в кадр. Пикантные места знаменитость решила прикрыть руками, однако из-за внушительных объемов ей это удалось не очень хорошо.

Сама Рэтчфорд при этом смотрит куда-то в сторону, едва заметно при этом улыбаясь. Саму фотографию модель никак не подписала, а поклонников избавила от такой возможности – снимок был размещен в карусели Stories.

До этого мы рассказывали, что модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала образом в практически незаметном "золотом" бикин.

Брюнетка с запоминающейся внешностью прославилась в Инстаграм после того, как начала публиковать на своей странице фото, сделанные для рекламы белья разных брендов. Несколько Эби занимается рекламой одежды для дома и уже без смущения показывает образы на камеру. Она также снимается для мужских журналов и дает интервью различным изданиям.

На фан-аккаунтах Рэтчфорд появляются также лучшие фото с девушкой, которые были сняты за последнее время.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"