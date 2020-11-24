Американская модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала образом в практически незаметном "золотом" бикини

Брюнетка с запоминающейся внешностью прославилась в Инстаграм после того, как начала публиковать на своей странице фото, сделанные для рекламы белья разных брендов. Несколько Эби занимается рекламой одежды для дома и уже без смущения показывает образы на камеру. Она также снимается для мужских журналов и дает интервью различным изданиям.

На фан-аккаунтах Рэтчфорд появляются также лучшие фото с девушкой, которые были сняты за последнее время. В кружевах, сеточке, в чулках или с подвязками – в любом образе она выглядит очень стильно. Также Эби не показывает себя полностью раздетой и старается избежать лишней откровенности.

Поэтому фото, на котором Эби позировала в золотистом белье с маленькими цветочками и сеточкой привлекли множество фанатов. Модель не смогла скрыть главного и при этом не показала тело полностью без одежды.

«Самая красивая женщина на свете! Ты всегда выглядишь такой чувственной и элегантной !!; я одержим тобой; Идеальная женщина; романтикой пахнет🌹🌹; спасибо за роскошь 🌺🌺; красивая; хороша как ни крути🔥; Любовь💝; меньше наклон головы; у нее дорогие черешенки; что, если я хочу прокомментировать выше?; Самая красивая девушка на свете, королева, попроще!🤩🔥🔥».

Ранее мы писали, что девушка прославилась благодаря привлекательной внешности и смелым образам. Она не стесняется своего тела, поэтому в Инстаграм делится лучшими фото из своих последних работ.

На фан-аккаунтах активно поддерживают Эби, поэтому также показывают ее смелые образы и делятся мнением по поводу увиденного. К примеру одно из последних фото, на котором Рэтчфорд позирует в черных кружевах и чулках с подвязками, немало порадовало фолловеров.

Из-за тонкой ткани модель смогла прикрыть достоинства лишь частично, что и стало причиной бурной реакции в сети.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"