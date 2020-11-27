Начинающая актриса Анастасия Шульженко, которая "прославилась" благодаря роману с мужем известной российской певицы Наташи Королевой Тарзаном, рассказала о старте "обратного отсчета"
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Шульженко в соцсети.
Так, в своем аккаунте она опубликовала фото - очевидно, архивное, ведь на нем она позирует в белой футболке и коротких черных шортах.
"Ну что ж, обратный отсчет начался, уже считаем часы, а не дни", - так подписала женщина свою фотографию.
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При этом она не стала объяснять, до чего именно "считает часы". Однако пользователи соцсети не упустили возможности подколоть ее по поводу таких слов.
"Помирать собралась?", "Вы спели! Ужас!" - пишут в комментариях.
Впрочем, не все так негативно реагируют на Шульженко.
"Красавица ты, таких, как Тарзан, ты отыщешь еще много. Я за тебя все время", "Вы красивая девушка, сколько смотрела, что вы нашли в этом старинке Тарзане", "Тарзан с Королевой не сводят глаз с часов. А вообще, Настя, Дзюба давно задул твой огонь",
В результате все стало на свои места и Анастасия объяснила, до какого момента она считает часы. Оказалось, что на следующий день выходит ее песня.
"Завтра день рождения у моей подруги и продюсера и презентация песни у меня", - рассказала она.
Напомним, скандал с изменами Тарзана получил продолжение.
Как сообщала Politeka, Пикантное видео Тарзана с двумя девушками, скандал получил неожиданную развязку.
Также Politeka писала, что Наташа Королева нашла утешение в объятиях юного "тарзанчика".