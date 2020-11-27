Начинающая актриса Анастасия Шульженко, которая "прославилась" благодаря роману с мужем известной российской певицы Наташи Королевой Тарзаном, рассказала о старте "обратного отсчета"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Шульженко в соцсети.

Так, в своем аккаунте она опубликовала фото - очевидно, архивное, ведь на нем она позирует в белой футболке и коротких черных шортах.

"Ну что ж, обратный отсчет начался, уже считаем часы, а не дни", - так подписала женщина свою фотографию.

При этом она не стала объяснять, до чего именно "считает часы". Однако пользователи соцсети не упустили возможности подколоть ее по поводу таких слов.

"Помирать собралась?", "Вы спели! Ужас!" - пишут в комментариях.

Впрочем, не все так негативно реагируют на Шульженко.

"Красавица ты, таких, как Тарзан, ты отыщешь еще много. Я за тебя все время", "Вы красивая девушка, сколько смотрела, что вы нашли в этом старинке Тарзане", "Тарзан с Королевой не сводят глаз с часов. А вообще, Настя, Дзюба давно задул твой огонь",

В результате все стало на свои места и Анастасия объяснила, до какого момента она считает часы. Оказалось, что на следующий день выходит ее песня.

"Завтра день рождения у моей подруги и продюсера и презентация песни у меня", - рассказала она.

Напомним, скандал с изменами Тарзана получил продолжение.

Как сообщала Politeka, Пикантное видео Тарзана с двумя девушками, скандал получил неожиданную развязку.

Также Politeka писала, что Наташа Королева нашла утешение в объятиях юного "тарзанчика".