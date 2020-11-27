Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова опублікувала декілька відео з відпочинку на Мальдівах та пообіцяла фоловерам, що їм буде над чим посміятись

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Волочкової у соцмережі.

Так, на сторінці Волочкової з'явилось декілька відео, де вона стоїть у відвертому купальнику в воді та розповідає про користь глини.

"Мальдівська глина творить дива! Почуття гумору і самоіронії у мене вроджене! Якщо додивитеся другу карусельку, посмієтеся зі мною і з моїм коханим", - написала вона.

Так, балерина розповіла, що у неї виникли проблеми з обличчям, тому її коханий "роздобув" їй глину. Вона намастила обличчя, груди і плечі глиною світлого кольору, після чого хлопець почав сміятися з неї.

"Як я виглядаю, жахливо, ні? Чи нормально? Чому ти мовчиш?" - звернулась вона до свого оператора.

Після цього балерина пірнула у воду, щоб змити глину з обличчя.

"Ну ніс у мене все одно облізе, я буду страшною і негарною", - поскаржилась Волочкова.

Наприкінці відео коханий Волочкової вирішив над нею пожартувати і сказав, що побачив у воді ската, через що балерина сильно перелякалась.

Нагадаємо, покрасніла Волочкова в міні-бікіні прикрила ластами обвислі форми.

Як повідомляла Politeka, Волочкова з блискітками на пікантних місцях розтягнулася в шпагаті з ластами.

Також Politeka писала, що навіжена Волочкова зганьбилася витівкою з коханцем на пляжі, весілля під питанням.