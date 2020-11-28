Колишня дружина Гаріка Харламова, російська актриса Христина Асмус здивувала кардинальним перевтіленням
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram актриса опублікувала ролик, який здивував багатьох. Христина була одягнена в червоний купальник, поверх якого вона накинула куртку. На ногах у актриси були чоботи. В руках у Асмус була пляшка горілки, а недалеко від неї стояла валіза. Розпатлана і зарьована Асмус ходила по колу і видавала жахливі звуки. Швидше за все, дівчина намагалася зобразити п'яну. В кінці ролика актриса закричала страшним голосом.
"А як проходить ваш вечір п'ятниці?",- жартівливо підписала відео зірка.
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За короткий час пост Христини подивилися понад 200 тисяч разів. У коментарях шанувальники стали бурхливо обговорювати зовнішній вигляд зірки і причини, через які вона могла опинитися на вулиці в мороз.
"А я говорила, що розлучення до хорошого не призведе", "блін мені холодно дивитися на це»,"ми такі щоп'ятниці", "ой Христина! Обожнюю», «класний образ», «Христина тільки не мерзніть, хоча з горілочкою напевно жарко», «дичина якась», "приїхала до Харламова під будинок", - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, Асмус і Харламов розлучилися цієї осені, а про своє розлучення повідомили влітку.
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