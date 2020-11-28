Бывшая жена Гарика Харламова, российская актриса Кристина Асмус удивила кардинальным перевоплощением

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса опубликовала ролик, который удивил многих. Кристина была одета в красный купальник, поверх которого она накинула куртку. На ногах у актрисы были сапоги. В руках у Асмус была бутылка водки, а недалеко от нее стоял чемодан. Растрепанная и зареванная Асмус ходила по кругу и издавала ужасные звуки. Скорее всего, девушка пыталась изобразить пьяную. В конце ролика актриса закричала страшным голосом.

«А как проходит ваш вечер пятницы?», - шутливо подписала видео звезда.

За короткое время пост Кристины посмотрели более 200 тысяч раз. В комментариях поклонники стали бурно обсуждать внешний вид звезды и причины, по которым она могла оказаться на улице в мороз.

«А я говорила, что развод к хорошему не приведёт», «Блин мне холодно смотреть на это», «Мы такие каждую пятницу», «ой Кристина! Обожаю», «Классный образ», «Кристина только не мерзните, хотя с водочкой наверное жарко», «Дичь какая то», «Приехала к Харламову под дом», - пишут пользователи сети.

Как известно, Асмус и Харламов развелись этой осенью, а о своем разводе сообщили летом.

Напомним, что грустная Асмус пожаловалась на проблемы, обращение звезды: «Заболел наш…».

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