Колишня дружина Гаріка Харламова російська актриса Христина Асмус розповіла про свої проблеми
Як передає Politeka.net, одкровеннями вона поділилася в соцмережі "Instagram" і виклала фото.
Асмус розповіла про скасування своєї вистави через хворобу артиста. Також вона додала, що багато друзів на карантині сидить з різним ступенем тяжкості.
Христина Асмус постала перед фанатами в червоному брючному костюмі і білосніжних кросівках. Мініатюрний кроп-топ під жакетом гармонійно поєднується з взуттям, а улюблений макіяж губ – червоний – перегукується з усім образом актриси.
Асмус сидить на дивані, піднявши ногу.
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Користувачі мережі пишуть, що на новому фото видно, як Асмус поправилася і постаріла.
"Постаріла ти", "Червоне комбо", "леді в червоному", "ви поправилися🤗 щічки😊", " "Люблю тебе, Виходь за мене заміж?", "Дівчинка в червоному, ти така прекрасна!", "Ах, який образ", "яка гарненька Вишенька дивиться на мене", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, що винахідлива Христина Асмус вже знайшла спосіб зігрітися в ліжку без Гаріка: "Христинка, припиняй!".
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