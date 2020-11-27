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Колишня дружина Гаріка Харламова російська актриса Христина Асмус розповіла про свої проблеми

Як передає Politeka.net, одкровеннями вона поділилася в соцмережі "Instagram" і виклала фото.

Асмус розповіла про скасування своєї вистави через хворобу артиста. Також вона додала, що багато друзів на карантині сидить з різним ступенем тяжкості.

Христина Асмус постала перед фанатами в червоному брючному костюмі і білосніжних кросівках. Мініатюрний кроп-топ під жакетом гармонійно поєднується з взуттям, а улюблений макіяж губ – червоний – перегукується з усім образом актриси.

Асмус сидить на дивані, піднявши ногу.

Користувачі мережі пишуть, що на новому фото видно, як Асмус поправилася і постаріла.

"Постаріла ти", "Червоне комбо", "леді в червоному", "ви поправилися🤗 щічки😊", " "Люблю тебе, Виходь за мене заміж?", "Дівчинка в червоному, ти така прекрасна!", "Ах, який образ", "яка гарненька Вишенька дивиться на мене", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що винахідлива Христина Асмус вже знайшла спосіб зігрітися в ліжку без Гаріка: "Христинка, припиняй!".

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