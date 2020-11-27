Популярна російська актриса Христина Асмус знялася у фантастичному фільмі

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram зірка повідомила, що в мережі нарешті з'явився короткометражний фільм, в якому вона знялася рік тому. На постері, який опублікувала Христина, зображена вона і російський актор Єгор Корешков.

"Рівно рік тому в цей самий час я знялася в прекрасному короткометражному кіно, яке називається «Escape». Це одна з моїх улюблених ролей!",- зазначила Христина.

З опису фільму випливає, що картина розповість про життя успішного підприємця, який займається розробкою сучасних гаджетів. В один момент сім'я чоловіка руйнується. Судячи з трейлеру фільму, в цьому будуть замішані технології. Христина з перших же кадрів грає дуже драматичну роль.

За короткий час анонс Христини зібрав майже 6 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу відгуків.

"Як в "Тексті"?", "У мене всі ваші ролі улюблені", "Христиночка, вітаю вас і всю команду з таким святом. Мені дуже сподобався цей короткометражний фільм", " Христина ангел ненаглядний. Обов'язково подивлюся", - пишуть користувачі Мережі.

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