У мережі сплив рідкісний кадр, на якому щасливий Філіп Кіркоров обіймає Аллу Пугачову і Христину Орбакайте
Як передає Politeka.net, фото опублікували на одній з численних фан-сторінок зоряного сімейства в Instagram.
На фото пухкенький Філіп Кіркоров притиснувся до Алли Пугачової і Христини Орбакайте. Примадонна на знімку теж на піку своєї ваги. Як відомо, довгий час у своїй кар'єрі Пугачова страждала від зайвої ваги. В руках у неї сигарета, яку вона не кинула, навіть обіймаючи онука, який не захотів залишатися осторонь і приєднався до фото. Крім зірок на загальний знімок потрапили діти Христини - Дені і Микита. Зазначається, що фото було зроблено на початку 2000-х.
"Сім'я", - коротко підписали фото шанувальники.
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Варто відзначити, що Пугачова і Кіркоров були в шлюбі більше 10 років. Правда, їхні стосунки закінчилися трохи раніше. Від нього співачка пішла до коміка Максима Галкіна. Незважаючи на це, Філіп тепло відгукується про свою колишню дружину і навіть назвав дочку в її честь. Після Алли у Кіркорова більше не було шлюбу.
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