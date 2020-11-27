Стан Кіркорова сильно погіршився останнім часом

Батько короля російської естради 88-річний Бедрос Кіркоров у жовтні у важкій формі перехворів китайським вірусом. Зараз його стан залишає бажати кращого, пише «Собеседник».

За словами Філіпа Кіркорова, деякий час його батько провів у реанімації.

Але на цьому біди Бедроса Кіркорова не закінчилися. Варто було йому одужати, як помер його близький друг Армен Джигарханян. На похоронах колеги Бедрос вперше за довгий час з'явився на публіці.

При цьому пересувався він з великими труднощами, спираючись на дві тростини.

Бедрос Кіркоров зізнався, що син допоміг знайти для нього кращих лікарів, саме це допомогло подолати хворобу

"Слава богу ... вилікувався, все позаду. Дасть бог, буду жити", - сказав батько короля російської естради.

Бедрос Кіркоров майже відразу після виписки відправився в Болгарію, де проходили гастролі хору турецького. Йому дуже хотілося виступити на пагорбі Бунарджик, де встановлено знаменитий пам'ятник «Альоша».

Варто відзначити, що лікарі були категорично проти такої авантюри і забороняли йому їхати, але зупинити співака не вдалося.

«У моєму віці вже нічого загадувати не можна: всяке може статися. Тому тепер я навіть планів не будую", - резюмував Кіркоров.

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