Старший син відомої російської співачки Христини Орбакайте Микита опублікував фото, на якому похвалився незвичним позуванням і новим одягом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Микити в соцмережі.

Так, на опублікованих світлинах син Орбакайте позує у теплому чорному костюмі. При цьому для позування він обрав незвичні пози в стилі ніндзя. Також на одному з фото він сидить з гітарою.

"Найзручніший комбінезон, на який коли-небудь сподівався! Вдома тепер тільки в ньому! І стиль класний, він наче мені сили ніндзя додає, я прям відчуваю, як моя чакра розкривається", - написав він.

В коментарях фоловери оцінили домашній стиль Микити та написали йому безліч позитивних коментарів.

"Прямо як з "Матриці", "Супер! Образ тобі дуже личить, Микита!", "Бомбічно!", "Вікінг", - пишуть у коментарях.

Слід зазначити, що Микита Орбакайте нерідко перевтілюється у різні образи. Так, нещодавно в мережі з'явилось його фото у формі з погонами, що викликало безліч запитань з боку фоловерів. Зокрема, багато хто казав, що він не має права надягати на себе форму. Втім, пролунало і припущення, що вона потрібна була для зйомок.

Нагадаємо, що щаслива Орбакайте показала стирчащий животик і чоловіка-красеня: "що, вже не розлучаєтеся?".

А ще Politeka писала, що спливла правда про скандальне розлучення Орбакайте з "влюбчивим" чоловіком.