Популярний блогер і ведуча програми "Орел і Решка" Настя Івлеєва вразила стильним образом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram телеведуча опублікувала серію фото зі зйомок шоу "Вечірній Ургант", на яке вона прийшла разом зі своєю подругою Юлією Коваль.

Настя була одягнена в шкіряний плащ і високі чобітки. Вона задерла плащ, чим просто звела з розуму своїх шанувальників. Крім цього, зірка поділилася архівними фото, на яких вона з Юлією фотографувалася з картонним Іваном Ургантом.

"Мій найдорожчий друг @koval_now я пишаюся тобою до небес", - написала Івлеєва, згадавши, як вони з подружкою мріяли потрапити на шоу "Вечірній Ургант".

"Цей рік дуже важкий, але уявляєш, цей рік став роком твого найсильнішого старту! як же ми мріяли... і у нас вийшло! брат, ти наздогнала мене так швидко!",- заявила щаслива телеведуча.

Пост Насті викликав бурю коментарів в мережі. Одні вітали дівчат з успіхом, а інші відзначали, що Юлія Коваль не найсильніша ведуча.

"Бажаю кожному знайти такого друга, як Настя. Тихе захоплення", "так завдяки Насті і вийшло. Без неї про Коваль би ніхто не почув", "вона неприємна. Рада, що вона Ваша подруга, але рейтинги нової решки були б вище з іншим другим ведучим. Неприємний голос відштовхує", "та згодна, тільки вперед, ви молодці. Удачі тобі Настя, запалюй", - пишуть користувачі Мережі.

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