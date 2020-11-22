Популярний блогер і ведуча програми "Орел і Решка" Настя Івлєєва вже почала готуватися до Нового року

Як повідомляє Politeka.net, зірка здивувала шанувальників незвичайним передсвятковим фото, яке опублікувала в соцмережі "Instagram". Вона прикрасила кімнату гірляндами і одягла теплий в'язаний светр, щоб створити новорічний настрій, і поставила перед собою ковпак зі "сніжинками" всередині.

Настя Івлєєва сіла за барну стійку прямо навпроти скляної прикраси так, що видно викривлене обличчя з безглуздим виразом. Чоловіча рука через кадр поправила красуні волосся і заінтригувала користувачів мережі. Втім, ведуча зазначила на фото стиліста Олексія Ярославцева.

"Тук-тук, хто там?! ах так, це ж новорічний настрій!🎄 ☃ ️ ️ ️ 😂 ",- пожартувала Настя в описі до фото.

Коментатори поділилися своїми враженнями від нової витівки знаменитості:

"Ні ну богиня😂❤️"; " це кадри з новорічної сімейної фотосесії?"; "Чарівна!🤪 🔥 "; "Шикарна в будь-якому випадку😍 🙏 😀"; " як завжди хороша😁"; "Малишева"; "інопланетянка😂"; "😇забавне фото"; "зайка така. Від тебе новорічним настроєм так і прёт🤤"; "😍милашка"; "Схожа на інопланетянина з фільму "МАРС атакує"😁😁😁"; "смішно вийшло ))"; "Ти просто супер, а не Настя)"; "Настя 😂 відмінний настрій 😌"; "На Бузову стала схожа 😀👍🏼"; "Новий рік до нас мчить, скоро все станеться".

Нагадаємо, що Настя Івлєєва здивувала зовнішністю демониці: "якщо не передумаю...".

Як повідомляла Politeka, Івлєєва з "Орла і Решки" влаштувала нічні Підглядання за Елджеєм: "Ось це мужик»

Також Politeka писала, що Настя Івлєєва потрясла" всохлим "бюстом в мікротопі і зробила визнання:" я почала займатися...".