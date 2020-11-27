Американська фітнес-модель Ана Чері спокусила фанатів, влаштувавши запальний танець у тісному вбранні

Як повідомляє Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

Так, на кадрах рум'яна Ана Чері в тісному спортивному вбранні виконує запальний танець, демонструючи бездоганну фігуру в різних позах. При цьому красуня постійно змінює вбрання, при цьому ефектно рухаючись в кадрі.

"Ох, Малятко", " ана, я без розуму від тебе. Ти така чарівна«,» твоє обличчя неймовірно красиве«, " божественно виглядаєш. А кадри прямо магічні", " занадто гаряче. Шкода, що я не можу подивитися на це наживо», - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося до цього, фітнес-модель Ана Чері поділилася домашнім Селфі і засвітила яскравий образ в піжамі.

Модель рідко ділиться домашніми фото попри те, що рідко кудись їздить і відвідує публічні заходи. Більшість кадрів в її профілі в соціальній мережі Instagram зроблені на пляжі під час відпочинку Ани в різних відкритих бікіні.

Також дівчина часто влаштовує постановочні фотосесії у своїх спортивних костюмах, які продає в магазині для спортсменок, і організовує зйомки, щоб похвалитися фігурою в білизні.

Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру

А ще Politeka писала, що спокуслива Ана Чері порадувала, обтягнувши свій пружний "горішок" Екстра міні

Також Politeka повідомляла, що Ана Чері пограла на камеру своїми "ягідками" в Невидимій білизні