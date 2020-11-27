Известный украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) рассказал о том, как он проходил практику в столичной школе на Русановке

Как передает Politeka, своими воспоминаниями Потап поделился в эфире авторской передачи, которая выходит на YouTube-канале 2POpodcast.

Так, Потап поделился тем, как ему пришлось проходить практику в киевской школе №139 на Русановке, в которой тогда училась певица Санта Димопулос.

Алексей признался, что обратил внимание на девушку, и за это ему мгновенно "прилетели" угрозы.

"Я - молодой практикант, пришел в школу, пьяненький немножко. У меня стоит класс, 9-В, по-моему, и там стоит Санта Димопулос - будущая звезда и танцовщица. Красивая девочка, вот как Michelle Andrade - вот такой типаж. Я просто обратил на нее внимание, и мне пацаны такие говорят: "Еще раз на нее посмотришь...". Девятый класс! Приходилось с ними выходить и еще что-то доказывать: "Я сам с Русановки, братва", - вспоминает Потап.

Как известно, Потап родился в 1981 году в Киеве. Окончил Национальный университет физического воспитания и спорта. По специальности он учитель физкультуры и тренер по водному поло и плаванию.

На большой сцене Потап с 2006 года - тогда он вместе с певицей Настей Каменских создал дуэт "Потап и Настя". В конце 2017 года артисты сообщили, что ставят проект на паузу. С тех пор у Насти свой собственный проект - NK. Потап также исполняет песни и продюсирует ряд групп.

Напомним, Влад Яма из" Танцев со звездами "после операции неожиданно разговорился с Потапом: "На самом деле...".

Раньше Politeka писала, что Потап заговорил о чувствах к Каменских.