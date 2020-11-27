Українська травесті-діва Монро пообіцяла з'явитись перед фоловерами справжньою і без фільтрів

Як повідомляє Politeka.net , відповідний пост з'явився на сторінці Монро у соцмережі. Так, відома травесті-діва пригадала минулу популярність колажів та ефектів у стилі "вінтаж", тому вирішила на честь старих часів зробити фото в такому ж стилі.

"Я пам'ятаю, як же були популярні колажі з декількох фото і різні фільтри під вінтаж. Зараз все типу натуральне, але десяток текстур, щоб шкіра сяяла і обов'язково невимушена поза, типу випадково камера схопила момент. Тренди роблять наше життя рамковим, хоча всюди транслюють свободу від рамок і стереотипів", - написала Монро.

На тлі цього травести-діва вирішила вийти в прямий ефір до фоловерів без фільтрів та абсолютно справжньою.

"Але в наших прямих ефірах вихідного дня на YouTube все по-справжньому і без фільтрів. Тому приєднуйтесь завтра, в суботу з 20:00 і в неділю з 14:00. Посміємося", - написала вона.

На опублікованих кадрах Монро позує у яскравій різнокольоровій сукні, традиційно з дуже яскравим макіяжем та у пікантних позах.

Користувачі соцмережі порадувались виходу Монро в ефір та зазначили, що вона завжди вміє підняти настрій.

"Готуємо гарний настрій", "Красуня! Щиро захоплююся! Багатьом жінкам у Вас вчитися і вчитися", "Чекаємо", "Моя улюблена курочка", - пишуть у коментарях.

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