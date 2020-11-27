Популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес показала, як займається в спортзалі
Популярна артистка звикла звертати на себе увагу завдяки неймовірним образам в прозорих сукнях або обтягуючих костюмах, які показують підкачане тіло зірки у всій красі. Справа в тому, що Дженніфер Лопес, не дивлячись на карантин через коронавірус, багато часу проводить в спортзалі.
Навіть на свій день народження вона може піти, бажаючи позайматися і підкачати тіло незважаючи на втому. А завдяки спортивним танцям Лопес ще може здивувати ідеальною шкірою з сяючим виглядом, який викликає заздрість серед багатьох молоденьких красунь. .
"Якщо заняття не кидає вам виклик, воно не змінює вас...", - написала раніше зірка в Instagram під постом. Схожий пост з тренування Лопес з'явився на фан-акаунті.
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У ньому зірка вирішила станцювати в перерві між підходами і покрутилася перед дзеркалом, демонструючи спортивне тіло в ніжно-блакитному костюмі.
У мережі на фан-акаунтах зірки почали публікувати й інші кадри з її стильних фотосесіій. Артистка на одному з фото виглядала дуже привабливо. Співачка позувала лежачи на землі і демонструючи свої достоїнства.
При цьому білий бікіні не тільки підкреслив гарний вигляд Лопес, але і допоміг їй показати, як можна ідеально виглядати в 51, якщо правильно стежити за собою.
"Королева, нею можна милуватися кожен день😙; може нам ця фотографія 10х сподобається ???; вона знову сяє, як неймовірна зірка✨ 🔥; давай Громова королева !! удачі !! # голос; Давай вести себе шумно !!! 💙 пагорби так вдало лягли💙; ми поддерж підтримуємо це повідомлення, ви прекрасні!; так пишаюся тобою, мама🗳 💙; Америка повинна прокинутися!; Давай голосно скажемо королева👑 🗳».
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