Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес показала, как занимается в спортзале

Популярная артистка привыкла обращать на себя внимание благодаря невероятным образам в прозрачных платьях или обтягивающих костюмах, которые показывают подкачанное тело звезды во всей красе. Дело в том, что Дженнифер Лопес, не смотря на карантин из-за коронавируса, много времени проводит в спортзале.

Даже на свой день рождения она может пойти, желая позаниматься и подкачать тело несмотря на усталость. А благодаря спортивным танцам Лопес еще может удивить идеальной кожей с сияющим видом, который вызывает зависть среди многих молоденьких красавиц. .

«Если занятие не бросает вам вызов, оно не меняет вас…», — написала ранее звезда в Инстаграм под постом. Похожий пост с тренировки Лопес появился на фан-аккаунте.

В нем звезда решила станцевать в перерыве между подходами и покрутилась перед зеркалом, демонстрируя спортивное тело в нежно-голубом костюме.

В сети на фан-аккаунтах звезды начали публиковать и другие кадры из ее стильных фотосессиий. Артистка на одном из фото выглядела очень привлекательно. Певица позировала лежа на земле и демонстрируя свои достоинства.

При этом белый бикини не только подчеркнул красивый вид Лопес, но и помог ей показать, как можно идеально выглядеть в 51, если правильно следить за собой.

«Королева, ею можно любоваться каждый день😙; может нам эта фотография 10х понравится ???; она снова сияет, как невероятная звезда✨🔥; Давай громовая королева !! удачи !! # голос; Давай вести себя шумно !!! 💙 холмы так удачно легли💙; Мы 💯 поддерживаем это сообщение, вы прекрасны!; так горжусь тобой, мама 🗳💙; Америка должна проснуться!; Давай громко скажем королева 👑🗳».

Напомним, что Дженнифер Лопес засветила отсутствие трусиков под задравшейся юбкой: "Зажигалка".

Как сообщала Politeka, что Дженнифер Лопес переборщила с разрезами на платье, засветив сладкие места: «Конфетка».

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в тесном боди зажгла наравне с молодыми красотками: возраст ей к лицу