Відома російська телеведуча Анастасія Івлєєва анонсувала відновлення зйомок серіалу "Топ Бічес"

Як передає Politeka, про це вона розповіла на своїй сторінці в соцмережі.

Так, у сторіс російська знаменитість поділилась, що нещодавно у неї вийшов серіал "Топ Бічес", і тепер зірка вирішила зняти продовження.

"Так, друзі, у меня не так давно вийшов міні-серіал, "Топ Бічес" він називається, де ми з Юлькою зіграли чарівних подружаньок, і ми вирішили знімати продовження", - розповіла вона.

Івлєєва також вставила фрагмент першої серії свого проєкту.

В міні-серіалі, про який розповіла телеведуча, вона разом з подругою грає роль таких собі "силіконових" ляльок, які говорять про одяг, чоловіків і т.д.

Також Івлєєва "підгледіла" у своєї подруги та блогерки Іди Галіч формат спілкування з аудиторією через запитання у сторіс. Підписники просили Івлєєву показати фото з того чи іншого періоду її життя.

Одним із прохань було показати світлину, зроблену 15 грудня 2019 року. У відповідь телеведуча відправила кумедне фото, де вона сидить навшпиньках та притримує рукою маленьку ялиночку, перев'язану мотузкою.

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