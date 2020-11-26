Колишня дружина Гаріка Харламова російська актриса Христина Асмус здивувала кардинальним перевтіленням і особистим визнанням

Як передає Politeka.net, вона виклала в соцмережі "Instagram" фото, на якому нагадала лисицю Алісу з культового фільму про Буратіно. Знаменита красуня позувала перед обертовим колесом в мініатюрних шортах-панталонах, туфлях на високих підборах, червоній кофтині з відкритими плечима і крислатому солом'яному капелюсі, з-під якої визирали сітлі кучерики.

"Вибігаю сьогодні на зйомку... Донька каже: "Мам, а ти куди?"Я кажу " на роботу". Настя запитує " на яку?». Я кажу " на зйомки. Я ж актриса» Настя: "а, ну так, все ж знають, що ти Золото Геленджика!",- поділилася Христина в описі.

Багато коментаторів прийшли в захват від сміливого образу актриси, хоча знайшлися і незадоволені критики:

"У вас гарний макіяж, особливо помада. Колір супер👍"; " Артистка. Ну, артистка."; "Христина класно виглядаєш"; " Золото Геленджика - це не те чим можна пишатися. Другосортна річ"; "Яка ж хороша Асмус в цьому образі! Всього один коротко кинутий погляд на неї змушує тремтіти серце і підвищує артеріальний тиск!"; "висловлю свою думку, у мене піднімається не тільки тиск... 👌 💥 🔥 🌹 😎 "; "слова дитини це святе ❤ ️ у вас сама розумна, мила, красива, чарівна дочка❤️ передавайте їй прівееет😘"; "класний образ, бомбезний👍"; "Мама сама як дитячий сад на цьому фото".

Нагадаємо, що винахідлива Асмус вже знайшла спосіб зігрітися в ліжку без Гаріка: "Христинка, припиняй!".

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