Російська актриса Христина Асмус подражнила грайливим фото

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала знімок, на якому показала себе зблизька. Христина зробила селфі, прикривши одне око рукою. Вона пожартувала, що підглядає за учасниками конкурсу, який вона оголосила.

Актриса була одягнена в світлу кофту, волосся вона зібрала в хвостик. Натуральний макіяж додав її фото особливого шарму. Увагу шанувальників-чоловіків, однак, привернула родимка на щоці у Христини. Багато відзначили, що божеволіють, коли дивляться на неї.

"Родимка вогонь", "родимка - це секретна заборонена зброя. Бах-наповал!", "Кріс ти очаровашка", "з розуму зійти що за погляд", "Христина ви найкраща ви чудові", "око як планета! Полетіли!", "Люблю твою родимку", "я відразу, коли ви одружилися з Харламовим говорила, що ви не пара!",- пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що розпатлана Христина Асмус спантеличила дивними танцями у ванній кімнаті. Дівчина записала жартівливе відео, в якому роздягалася на камеру. Актриса спробувала зобразити стриптиз під спокусливу музику, але вийшло це все досить комічно. У підсумку Асмус оголосила конкурс під назвою «Перепляши Асмус», запропонувавши своїм шанувальникам повторити танець.

Нагадаємо, що винахідлива Асмус вже знайшла спосіб зігрітися в ліжку без Гаріка: "Христинка, припиняй!".

Як повідомляла Politeka, стриптиз Христини Асмус став надбанням громадськості, кадри вже в мережі:"я теж так чоловіка спокушаю".

Також Politeka писала, що Асмус після розлучення з Харламовим зізналася, що їй довелося пережити: "Стрельнули з пістолета і...".