Популярная российская актриса Кристина Асмус снялась в фантастическом фильме

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда сообщила, что в сети наконец-то появился короткометражный фильм, в котором она снялась год назад. На постере, который опубликовала Кристина, изображена она и российский актер Егор Корешков.

«Ровно год назад в это самое время я снялась в прекрасном короткометражном кино, которое называется «Escape». Это одна из моих любимых ролей!», - отметила Кристина.

Из описания фильма следует, что картина расскажет о жизни успешного предпринимателя, который занимается разработкой современных гаджетов. В один момент семья мужчины рушится. Судя по трейлеру фильма, в этом будут замешаны технологии. Кристина с первых же кадров играет очень драматическую роль.

За короткое время анонс Кристины собрал почти 6 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу отзывов.

«Как в "Тексте"?», «У меня все ваши роли любимые», «Кристиночка, поздравляю вас и всю команду с таким праздником. Мне очень понравился этот короткометражный фильм», «Кристина ангел ненаглядный. Обязательно посмотрю», - пишут пользователи сети.

Напомним, что соблазнительная Асмус блеснула пикантной родинкой, от которой мужчины без ума: "Бах - наповал!".

Также мы писали, что ослепительная Кристина Асмус в коротком топе задрала ножку на диване, уже зовут замуж: "Люблю тебя...".

Еще Рoliteka сообщала, что Асмус в бесстыжем мини и на высоких каблуках заставила сердца биться чаще: "Поднимается не только давление!".