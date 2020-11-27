Популярная российская актриса Кристина Асмус снялась в фантастическом фильме
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда сообщила, что в сети наконец-то появился короткометражный фильм, в котором она снялась год назад. На постере, который опубликовала Кристина, изображена она и российский актер Егор Корешков.
«Ровно год назад в это самое время я снялась в прекрасном короткометражном кино, которое называется «Escape». Это одна из моих любимых ролей!», - отметила Кристина.
Из описания фильма следует, что картина расскажет о жизни успешного предпринимателя, который занимается разработкой современных гаджетов. В один момент семья мужчины рушится. Судя по трейлеру фильма, в этом будут замешаны технологии. Кристина с первых же кадров играет очень драматическую роль.
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За короткое время анонс Кристины собрал почти 6 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу отзывов.
«Как в "Тексте"?», «У меня все ваши роли любимые», «Кристиночка, поздравляю вас и всю команду с таким праздником. Мне очень понравился этот короткометражный фильм», «Кристина ангел ненаглядный. Обязательно посмотрю», - пишут пользователи сети.
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