Бразильсська супермодель Алессандра Амбросіо опублікувала нове ефектне фото з пляжу

Як повідомляє Politeka.net, відповідне фото з'явилось на сторінці Амбросіо у соцмережі.
Так, на новій світлині модель позує у воді, закидуючи голову назад, щоб від волосся утворились ефектні бризки. Сама модель - у закритому купальнику, а фото зроблено в чорно-білих кольорах.

Модель грайливо привідкрила рота та позує із заплющеними очима.

"Наша магічна чорна п'ятниця почалася! Сподіваюсь, ви насолоджуєтесь цим", - написала вона в коментарі до фото.

Фоловери моделі не стримують захоплення від нового фото - всього за декілька годин світлина зібрала майже 38 тисяч лайків.

"Абсолютно приголомшлива і красива", "Красуня", "Вау, світлина така гарна", "Леді у вогні", "Містична", - пишуть в коментарях.

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Раніше ми писали, що Алессандра вирішила піти на пляж та використала в своєму образі вічну класику - білу сорочку, яка актуальна в будь-якому сезоні. Поверх сорочки вона накинула чорний кардиган, який зробив образ супермоделі спокусливим і стильним. Про аксесуари 39–річна красуня також не забула: на шиї у неї красувалось масивне кольє, а у вухах - великі сережки. Родзинкою образу став мексиканський капелюшок з яскравими візерунками в стилі бохо.

Нагадаємо, що модель Алессандра Амбросіо в пікантному купальнику подражнила апетитними вигинами.

Також Politeka писала, що Алессандра Амбросіо подражнила соковитими вигинами, задерши руки в мікроскопічному купальнику.