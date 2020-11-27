Бразильсська супермодель Алессандра Амбросіо опублікувала нове ефектне фото з пляжу
Модель грайливо привідкрила рота та позує із заплющеними очима.
"Наша магічна чорна п'ятниця почалася! Сподіваюсь, ви насолоджуєтесь цим", - написала вона в коментарі до фото.
Фоловери моделі не стримують захоплення від нового фото - всього за декілька годин світлина зібрала майже 38 тисяч лайків.
"Абсолютно приголомшлива і красива", "Красуня", "Вау, світлина така гарна", "Леді у вогні", "Містична", - пишуть в коментарях.
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Раніше ми писали, що Алессандра вирішила піти на пляж та використала в своєму образі вічну класику - білу сорочку, яка актуальна в будь-якому сезоні. Поверх сорочки вона накинула чорний кардиган, який зробив образ супермоделі спокусливим і стильним. Про аксесуари 39–річна красуня також не забула: на шиї у неї красувалось масивне кольє, а у вухах - великі сережки. Родзинкою образу став мексиканський капелюшок з яскравими візерунками в стилі бохо.
Нагадаємо, що модель Алессандра Амбросіо в пікантному купальнику подражнила апетитними вигинами.
Також Politeka писала, що Алессандра Амбросіо подражнила соковитими вигинами, задерши руки в мікроскопічному купальнику.