Бразильская супермодель Алессандра Амбросио опубликовала новое эффектное фото с пляжа
Модель игриво приоткрыла рот и позирует с закрытыми глазами.
"Наша магическая черная пятница началась! Надеюсь, вы наслаждаетесь этим", - написала она в комментарии к фото.
Фолловеры модели не сдерживают восторга от нового фото - всего за несколько часов фотография собрала почти 38 тысяч лайков.
"Абсолютно потрясающая и красивая", "Красавица", "Вау, фотография такая красивая", "Леди в огне", "Мистическая", - пишут в комментариях.
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Ранее мы писали, что Алессандра решила пойти на пляж и использовала в своем образе вечную классику - белую рубашку, которая актуальна в любом сезоне. Поверх рубашки она накинула черный кардиган, который сделал образ супермодели соблазнительным и стильным. Об аксессуарах 39-летняя красавица также не забыла: на шее у нее красовалось массивное колье, а в ушах - крупные серьги. Изюминкой образа стала мексиканская шляпка с яркими узорами в стиле бохо.
Напомним, что модель Алессандра Амбросио в пикантном купальнике подразнила аппетитными изгибами.
Также Politeka писала, что Алессандра Амбросио подразнила сочными изгибами, задрав руки в микроскопическом купальнике.