Так, на новой фотографии модель позирует в воде, забрасывая голову назад, чтобы от волос образовались эффектные брызги. Сама модель - в закрытом купальнике, а фото сделано в черно-белых цветах.



Модель игриво приоткрыла рот и позирует с закрытыми глазами.

"Наша магическая черная пятница началась! Надеюсь, вы наслаждаетесь этим", - написала она в комментарии к фото.

Фолловеры модели не сдерживают восторга от нового фото - всего за несколько часов фотография собрала почти 38 тысяч лайков.

"Абсолютно потрясающая и красивая", "Красавица", "Вау, фотография такая красивая", "Леди в огне", "Мистическая", - пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что Алессандра решила пойти на пляж и использовала в своем образе вечную классику - белую рубашку, которая актуальна в любом сезоне. Поверх рубашки она накинула черный кардиган, который сделал образ супермодели соблазнительным и стильным. Об аксессуарах 39-летняя красавица также не забыла: на шее у нее красовалось массивное колье, а в ушах - крупные серьги. Изюминкой образа стала мексиканская шляпка с яркими узорами в стиле бохо.